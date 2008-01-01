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Новости погоды


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В Закавказье жара будет кратковременной


ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 29 мая

  Циклоны и атмосферные фронты, уроженцы Средиземноморья, упорно обходят стороной Закавказье, оставляя территорию в раскаленном воздухе, который поступает из Ирана. Накануне среднесуточная температура воздуха здесь превышала многолетние значения на 4-6 градусов. После полудня почти везде было зафиксировано выше +30 градусов и ни капли дождя.

Атмосферный фронт южного циклона, 28 мая отметился дождями лишь в Турции, где выпало чуть более 30 мм.

В предстоящие сутки к Закавказью приблизится новый атмосферный фронт, а вместе с ним и зона дождей, которые и освежат воздух. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже только на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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