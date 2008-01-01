Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Весна прощается с Москвой проливными дождями


ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 29 мая

  Последние дни мая отличатся в Москве и области обилием дождей, этот период будет самым "мокрым" финишем сезона за 70 лет.

Причиной ненастья останутся южные циклоны со сложной системой фронтов. Дожди и грозы пройдут и на теплых и на холодных фронтах.

За последние дни весны может выпасть более месячной нормы осадков. По статистике, сумма осадков за последние три дня мая превышает 20 мм лишь раз в 12 лет. Самый мокрый финиш весны в Москве был в 2001 году, когда выпало 43,3 мм дождя. Тогда причиной ненастья был циклон, "запертый" со всех сторон антициклонами, и только за 30 мая 2001 года во Внуково выпало 56 мм осадков, в Павловском Посаде 56 мм / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+12
Пт.
29 мая
+15
Сб.
30 мая
+19
Вс.
31 мая
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Навабшах		 -6
Икалуит

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сейлем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100