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Весна прощается с Москвой проливными дождями

ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 29 мая



сезона за 70 лет.



Причиной ненастья останутся южные циклоны со сложной системой фронтов. Дожди и грозы пройдут и на теплых и на холодных фронтах.



За последние дни весны может выпасть более месячной нормы осадков. По статистике, сумма осадков за последние три дня мая превышает 20 мм лишь раз в 12 лет. Самый мокрый финиш весны в Москве был в 2001 году, когда выпало 43,3 мм дождя. Тогда причиной ненастья был циклон, "запертый" со всех сторон антициклонами, и только за 30 мая 2001 года во Внуково выпало 56 мм осадков, в Павловском Посаде 56 мм / meteonovosti.ru /



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