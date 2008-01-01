|
|
|
Новости погоды
Весна прощается с Москвой проливными дождями
ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 29 мая
Последние дни мая отличатся в Москве и области обилием дождей, этот период будет самым "мокрым" финишем сезона за 70 лет.
Причиной ненастья останутся южные циклоны со сложной системой фронтов. Дожди и грозы пройдут и на теплых и на холодных фронтах.
За последние дни весны может выпасть более месячной нормы осадков. По статистике, сумма осадков за последние три дня мая превышает 20 мм лишь раз в 12 лет. Самый мокрый финиш весны в Москве был в 2001 году, когда выпало 43,3 мм дождя. Тогда причиной ненастья был циклон, "запертый" со всех сторон антициклонами, и только за 30 мая 2001 года во Внуково выпало 56 мм осадков, в Павловском Посаде 56 мм / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.