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В Якутии резко похолодало

ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 29 мая



Теплый воздух, который царил в Якутии, покидает республику. Еще 28 мая в центральных районах среднесуточная температура превышала многолетние значения на 4-6 градусов.



Но накануне с запада подошел циклон, который и принес в республику сильные дожди вперемежку с мокрым снегом, выпало чуть более 20 мм. Сегодня циклон сместится на восток Якутии, а вместе с ним и зона сильных осадков. В след уходящему циклону поступает арктический воздух и в центральных районах температура резко понизилась, ее среднесуточное значение ниже климатической нормы на 2-4 градуса.



Холодная погода с осадками сохранится в Якутии до начала будущей недели. / meteonovosti.ru /



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