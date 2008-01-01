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Итоги форума по региональному климатическому мониторингу


ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 29 мая

  По информации Метеорологического управления Китая в условиях пандемии COVID-19 7 мая 2020 года в режиме видеоконференции была проведена шестнадцатая сессия форума по региональному климатическому мониторингу, оценке и прогнозированию для Азии (FOCRAII 2020).

Финансируемая Всемирной метеорологической организацией и Метеорологическим управлением Китая, совместно финансируемая экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, FOCRAII 2020 была нацелена, в частности, на вопросы долгосрочного прогнозирования и климатического мониторинга.

По итогам виртуальной встречи был составлен "консенсусный" прогноз летнего климата в Азиатском регионе. Теплее обычного ожидается погода в большинстве регионов Азии, за исключением части Южного Китая; влажная погода ожидается в регионах: Северный Китай, Северо-Западный Китай, север Южного Китая, Восточная Россия, Ближний Восток и Юго-Восточная Индия, юг Юго-Восточной Азии; засушливые условия ожидаются в регионах вдоль долины реки Янцзы, Восток Внутренней Монголии, Северный Синьцзян в Китае, Север Юго-Восточной Азии / meteonovosti.ru /
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