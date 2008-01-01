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Новости погоды


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Южный циклон атакует Европейский юг


ИА "Метеоновости" / 12:50 Пятница, 29 мая

  Циклон, который принес проливные дожди в столичный регион, не обошел своим вниманием и южные районы Европейской России. 28 мая на Краснодарский край он обрушился дождями, грозами, градом диаметром до 12 мм, ветер усиливался в порывах до 18 м/с.

Сегодня, 29 мая, центр циклона вышел на Украину, а его атмосферный фронт с волнами тянется по югу Европейской территории. 29 и 30 мая в Краснодарском крае, кроме Сочи, в Ростовской области местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. На реках юго-востока и юго-запада Краснодарского края, а также на реках Адыгеи и Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В субботу, 30 мая, ненастье с сильными грозовыми дождями, градом и порывами ветра до 22м/с накроет и Волгоградскую область. / meteonovosti.ru /
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