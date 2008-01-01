

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Суточный рекорд по осадкам в Москве побит, а месячный нет!

ИА "Метеоновости" / 21:35 Пятница, 29 мая



За сутки 29 мая на станции ВДНХ выпало 38 мм осадков. Это стало новым суточным рекордом. Прежний, с количеством осадков 26,1 мм остался в 1977 году.



Дожди в пятницу были настолько сильными, что были опасения что может не устоять и майский суточный рекорд по осадкам. Но он устоял и остался за 18 мая 1976 года с количеством осадков 39,2 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



