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Новости погоды
Суточный рекорд по осадкам в Москве побит, а месячный нет!
ИА "Метеоновости" / 21:35 Пятница, 29 мая
За сутки 29 мая на станции ВДНХ выпало 38 мм осадков. Это стало новым суточным рекордом. Прежний, с количеством осадков 26,1 мм остался в 1977 году.
Дожди в пятницу были настолько сильными, что были опасения что может не устоять и майский суточный рекорд по осадкам. Но он устоял и остался за 18 мая 1976 года с количеством осадков 39,2 мм. / meteonovosti.ru /
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