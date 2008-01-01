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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:53 Суббота, 30 мая



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе дождливого циклона, который так обильно "промочил" столицу и область накануне. После пятничных сильных дождей, в субботу, небо освободится от облаков и выглянет долгожданное солнце. Воздух в дневные часы прогреется в Москве до 23..25, по области до 20..25 градусов. А это значит, что есть вероятность развития конвективной облачности. Местами по Москве не исключены кратковременные дожди. Северо-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погодные условия в столичном регионе далеко не самые комфортные. Несмотря на то, что температура воздуха ненадолго вернется к привычным показателям, атмосферное давление по-прежнему неустойчивое. Недомогание в такую погоду могут испытывать люди с заболеваниями сердца и сосудов, люди с собственным неустойчивым артериальным давление, перенесшие сосудистые катастрофы. Касается это и пожилых людей, особенно метеозависимых, чутко реагирующих даже на незначительные изменения основных метеопараметров. Часто при сырой и пасмурной погоде люди ощущают психологический дискомфорт. Что, в свою очередь, может вызвать обострение уже имеющихся хронических недугов. Чтобы поддержать организм, следует принимать витамины и лекарства, назначенные врачом. Хорошо помогает утренняя зарядка, контрастный душ, физические упражнения. / meteonovosti.ru /



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