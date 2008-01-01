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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:26 Суббота, 30 мая



Южный циклон, который накануне принес проливные дожди в столичный регион, отправился в Поволжье. Тем не менее, еще в субботу сохранится его влияние. Оно выразится в кратковременных дождях, ночью с грозами, северо-восточный ветер местами окрепнет в порывах до 12-17 м/с. В облаках появятся прояснения, и температура в Москве повысится до 23..25 градусов.



Но рекорд 2007 года останется вне досягаемости: 30 мая в столице воздух разогревался до 32.2 градуса. Самая низкая температура остается за позапрошлым веком, когда в ранние утренние часы 1895 года воздух прихватывал заморозок до -2.3 градуса.



В 2001 году на город обрушился сильный ливень, выпало 31 мм, при месячной норме 51 мм.



В прошлом, 2019 году, 30 мая было жарким, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 7.5 градусов. Ночью 19.4, днем 28.5 градуса, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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