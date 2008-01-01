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Май 2020 года идет на рекорд по количеству осадков!

ИА "Метеоновости" / 09:37 Суббота, 30 мая



За первые 29 дней мая в Москве, на ВДНХ, выпало 102,9 мм осадков. И ночь на 30 мая была с сильным дождем, на ВДНХ выпало еще 23 мм.



Последний день мая в столице будет очень дождливым. За сутки 31 мая сумма осадков может превысить рекордное количество, 22,5 мм, которое наблюдалось 31 мая 1977 года.



В итоге месячная сумма осадков превысит 135 мм, что станет новым месячным рекордом!



Пока рекорд месячной суммы осадков составляет 131,7 мм и принадлежит далекому 1933 году.



В текущем столетии самый "мокрый" май был в 2015 году с количеством осадков 119,4 мм. / meteonovosti.ru /



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