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Новости погоды


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На нижней Волге жарче, чем в Испании


ИА "Метеоновости" / 10:27 Суббота, 30 мая

  29 мая Астраханская область оказалась во власти тропического воздуха, который ворвался с Ирана. В Астрахани температура воздуха достигала 33 градусов, сильный ветер поднял пыль, что снизило возможности южного солнца поднять температуру выше. Но местами в области воздух раскалялся и до 36,8 градусов.

В этот день на самый юг Испании поступал воздух Сахары, и температура повысилась до 36,0 градусов.

И Россия оказалась "круче" Испании! / meteonovosti.ru /
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