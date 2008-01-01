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Новости погоды
На нижней Волге жарче, чем в Испании
ИА "Метеоновости" / 10:27 Суббота, 30 мая
29 мая Астраханская область оказалась во власти тропического воздуха, который ворвался с Ирана. В Астрахани температура воздуха достигала 33 градусов, сильный ветер поднял пыль, что снизило возможности южного солнца поднять температуру выше. Но местами в области воздух раскалялся и до 36,8 градусов.
В этот день на самый юг Испании поступал воздух Сахары, и температура повысилась до 36,0 градусов.
И Россия оказалась "круче" Испании! / meteonovosti.ru /
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