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Новости погоды


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На Чукотке штормовой ветер и сильные осадки


ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 30 мая

  Циклон, который накануне прошелся сильными дождями по востоку Якутии, своим атмосферным фронтом сумел дотянуться до Чукотского округа, где и отметился сильным дождем, мокрым снегом количеством до 37 мм, ветер достигал в порывах 21 м/с.

В субботу циклон вплотную приблизился к Чукотке, а вместе с ним и зона продолжительных дождей, которые будут сопровождаться штормовым ветром, на побережье 23-28 м/с, а районе Певека до 33 м/с.

В воскресенье центр циклона окажется к юго-западу от Певека. Погода облачная, с осадками в виде дождя и мокрого снега и сильным ветром. На восточное побережье Чукотки с севера распространится гребень антициклона, тем не менее, без осадков не обойдется, резкий, местами порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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