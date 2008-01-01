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Новости погоды
Начало лета на юге Западной Сибири не расщедрится на тепло
ИА "Метеоновости" / 11:47 Суббота, 30 мая
В последний день мая погоду Томской, Новосибирской и Кемеровской областей будет определять циклон, центр которого с центра Красноярского края сместится на север. 1 июня большая часть юга Западной Сибири окажется в тыловой части циклона. И лишь Алтайскому краю и Горному Алтаю повезет больше, они окажутся в теплом секторе следующего циклона, который сформируется над югом Урала.
Днем 1 июня в регионе максимальная температура воздуха не превысит 20 градусов, а на Алтае до 30. / meteonovosti.ru /
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