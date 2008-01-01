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Новости погоды


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В Крыму последний день весны с дождем


ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 30 мая

  Южный циклон, раскрутившийся до больших высот, стал малоподвижным, и затягивает в свою циркуляцию приземные волновые вихри. Именно по такому сценарию накануне и развивались синоптические процессы в Крыму, где местами отмечались сильные ливни с грозами и шквалами.

В субботу в Крыму еще будут перепадать небольшие, местами умеренные, прогремят грозы, ветер усилится в порывах 15-20 м/с.

В воскресенье, 31 мая, с усилением влияния циклона, в Крыму с дождями разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой и шквалами. Есть надежда, что и степные районы полуострова получат долгожданную влагу. / meteonovosti.ru /
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