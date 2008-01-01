Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Крыму последний день весны с дождем
ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 30 мая
Южный циклон, раскрутившийся до больших высот, стал малоподвижным, и затягивает в свою циркуляцию приземные волновые вихри. Именно по такому сценарию накануне и развивались синоптические процессы в Крыму, где местами отмечались сильные ливни с грозами и шквалами.
В субботу в Крыму еще будут перепадать небольшие, местами умеренные, прогремят грозы, ветер усилится в порывах 15-20 м/с.
В воскресенье, 31 мая, с усилением влияния циклона, в Крыму с дождями разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой и шквалами. Есть надежда, что и степные районы полуострова получат долгожданную влагу. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения