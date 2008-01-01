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На юг Дальнего Востока направляется циклон из Китая

ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 30 мая



Южные районы Дальнего Востока пригрел солнечный антициклон. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 2-4, в Хабаровском крае местами на 6-8 градусов. В субботу погода продолжит радовать солнцем и отсутствием осадков, а воздух в Приамурье уже разогрелся до 30, в Хабаровском крае до 28 градусов.



Но май заканчивается и уступает место июню под аккомпанемент сильных дождей, гроз и все это на фоне сильного ветра.



Уже сегодня вечером циклон, уроженец Китая, приблизится к Приамурью, начиная с западных районов, а 31 мая с последующим распространением на всю территорию, осадки разной интенсивности и продолжительности. Дожди могут вызвать подъем уровня воды в Амуре.



В Хабаровский край ненастье придет 31 мая. Ожидаются дожди, местами сильные, и порывистый ветер.



В Приморье циклон принесет дожди в начале июня. / meteonovosti.ru /



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