

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лесные пожары в Арктике

ИА "Метеоновости" / 14:10 Суббота, 30 мая



"Copernicus" и Служба изменения климата "Copernicus" информируют,что по мере приближения сезона лесных пожаров в Бореальной и Арктической зоне Северного полушария, в некоторых районах за последние две недели существенно потеплело. Более высокие, чем в среднем, температуры в последние месяцы могут способствовать увеличению числа более интенсивных лесных пожаров в регионе.



Пожарная активность за Полярным кругом обычно начинается в начале мая и усиливается в начале июня. Мониторинг пожаров в регионе показывает, что пока пожарная активность в этом году выглядит примерно так же, как в среднем за 2003-2019 годы.



В апреле 2020 года температура над некоторыми частями Сибири была на 12oC выше среднего месячного значения за 1981-2010 годы и оставалась очень высокой в течение всего мая. Минувшая зима в России была очень теплой: средние температуры в центральной и северной Сибири были особенно аномально высокими по сравнению с остальным миром, февраль и январь были намного теплее, чем в среднем.



Теплый воздух из Сибири может распространиться по Арктике. Хотя это непосредственно не вызывает лесных пожаров, вместе с низким уровнем влажности почвы это может способствовать созданию благоприятных условий для распространения пожаров после их возгорания. Мониторинг показывает, что, несмотря на высокие температуры, почва в самых теплых частях Полярного Круга была в целом немного влажнее, чем обычно в прошлом месяце и в течение последнего года. Исключение составляет Северо-Восточная Сибирь, где влажность почвы была ниже средней.



Данные по активности лесных пожаров в период с 2003 года по настоящее время свидетельствуют о том, что пожары за Полярным кругом наиболее распространены и интенсивны в июле и августе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



