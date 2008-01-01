Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
31 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Внимание! Сохранится ухудшение погоды в Москве.


ИА "Метеоновости" / 05:44 Воскресенье, 31 мая

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в зоне активного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха не поднимется выше 13..15 градусов в столице и 12..17 по области. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня около 80%.

Перед тем, как передать бразды правления июню, май решил еще раз испытать на прочность жителей столичного региона облачной, сырой, ветреной и холодной погодой на фоне пониженного атмосферного давления. Такие погодные условия крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Повышенная влажность воздуха может провоцировать обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Облачная погода и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у тех, кто страдает нервными заболеваниями. И, даже практически, здоровые люди, могут испытывать сонливость, усталость, раздражение, снижение работоспособности.

Психо-эмоциональное напряжение, переутомление от длительного стрессового влияния, нарастание симптомов гиподинамии и кислородный дефицит могут приводить к депрессивным и эмоциональным нарушениям. Необходимо поддерживать, даже в условиях ограничения, физическую активность, заниматься лечебной и дыхательной гимнастикой, помогут и растительные седативные средства.

Геомагнитный фон 31 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+11
Вс.
31 мая
+14
Пн.
1 июн.
+9
Вт.
2 июн.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Пеория		 -3
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Довер

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100