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Внимание! Сохранится ухудшение погоды в Москве.

ИА "Метеоновости" / 05:44 Воскресенье, 31 мая



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в зоне активного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха не поднимется выше 13..15 градусов в столице и 12..17 по области. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня около 80%.



Перед тем, как передать бразды правления июню, май решил еще раз испытать на прочность жителей столичного региона облачной, сырой, ветреной и холодной погодой на фоне пониженного атмосферного давления. Такие погодные условия крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Повышенная влажность воздуха может провоцировать обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Облачная погода и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у тех, кто страдает нервными заболеваниями. И, даже практически, здоровые люди, могут испытывать сонливость, усталость, раздражение, снижение работоспособности.



Психо-эмоциональное напряжение, переутомление от длительного стрессового влияния, нарастание симптомов гиподинамии и кислородный дефицит могут приводить к депрессивным и эмоциональным нарушениям. Необходимо поддерживать, даже в условиях ограничения, физическую активность, заниматься лечебной и дыхательной гимнастикой, помогут и растительные седативные средства.



Геомагнитный фон 31 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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