

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-запад Европейской России надвигаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 09:18 Воскресенье, 31 мая



Пока в центре России "загостился" южный циклон, заливая дождями, на северо-запад пришел антициклон. По его восточной периферии с северо-западным ветром проникает прохладный воздух, и не смотря на солнечный прогрев, температура повышается не так заметно, как хотелось бы. В субботний полдень в Северной столице и Пскове было 19 градусов, в Великом Новгороде чуть теплее 20 градусов, в Петрозаводске только 16.



В условиях антициклона вероятность выпадения осадков невелика. При небольшой облачности в ранние утренние часы будет происходить интенсивное выхолаживание, что грозит поздними заморозками.



В начале июня в Ленинградской, Новгородской области и в Карелии ожидаются заморозки до -2 градусов.



К середине недели, когда с запада подойдет циклон, увеличится облачность и вероятность заморозков "сойдет на нет". / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



