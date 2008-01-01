Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
31 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-запад Европейской России надвигаются заморозки


ИА "Метеоновости" / 09:18 Воскресенье, 31 мая

  Пока в центре России "загостился" южный циклон, заливая дождями, на северо-запад пришел антициклон. По его восточной периферии с северо-западным ветром проникает прохладный воздух, и не смотря на солнечный прогрев, температура повышается не так заметно, как хотелось бы. В субботний полдень в Северной столице и Пскове было 19 градусов, в Великом Новгороде чуть теплее 20 градусов, в Петрозаводске только 16.

В условиях антициклона вероятность выпадения осадков невелика. При небольшой облачности в ранние утренние часы будет происходить интенсивное выхолаживание, что грозит поздними заморозками.

В начале июня в Ленинградской, Новгородской области и в Карелии ожидаются заморозки до -2 градусов.

К середине недели, когда с запада подойдет циклон, увеличится облачность и вероятность заморозков "сойдет на нет". / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+11
Вс.
31 мая
+14
Пн.
1 июн.
+9
Вт.
2 июн.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Даммам		 -4
Инукджуак

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Хелина

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100