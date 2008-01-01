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На северо-запад Европейской России надвигаются заморозки
ИА "Метеоновости" / 09:18 Воскресенье, 31 мая
Пока в центре России "загостился" южный циклон, заливая дождями, на северо-запад пришел антициклон. По его восточной периферии с северо-западным ветром проникает прохладный воздух, и не смотря на солнечный прогрев, температура повышается не так заметно, как хотелось бы. В субботний полдень в Северной столице и Пскове было 19 градусов, в Великом Новгороде чуть теплее 20 градусов, в Петрозаводске только 16.
В условиях антициклона вероятность выпадения осадков невелика. При небольшой облачности в ранние утренние часы будет происходить интенсивное выхолаживание, что грозит поздними заморозками.
В начале июня в Ленинградской, Новгородской области и в Карелии ожидаются заморозки до -2 градусов.
К середине недели, когда с запада подойдет циклон, увеличится облачность и вероятность заморозков "сойдет на нет". / meteonovosti.ru /
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