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Май 2020 года в Москве - самым дождливым в истории!!

ИА "Метеоновости" / 09:44 Воскресенье, 31 мая



Дождь, который лил в Москве ночью 31 мая, и продолжится и днем. Но того количества осадков, что уже выпало на ВДНХ с начала месяца, стало достаточным, чтобы вывести май 2020 года в рекордсмены.



Накопленная за май сумма осадков составила 146,9 мм, а это значит, перекрыт прежний максимум месячной суммы осадков, который был в 1933 году и составлял 131,7 мм.



Дождь, местами сильный, продолжится и днем 31 мая, поэтому окончательная цифра нового рекорда будет известна в конце суток. / meteonovosti.ru /



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