Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Май 2020 года в Москве - самым дождливым в истории!!
ИА "Метеоновости" / 09:44 Воскресенье, 31 мая
Дождь, который лил в Москве ночью 31 мая, и продолжится и днем. Но того количества осадков, что уже выпало на ВДНХ с начала месяца, стало достаточным, чтобы вывести май 2020 года в рекордсмены.
Накопленная за май сумма осадков составила 146,9 мм, а это значит, перекрыт прежний максимум месячной суммы осадков, который был в 1933 году и составлял 131,7 мм.
Дождь, местами сильный, продолжится и днем 31 мая, поэтому окончательная цифра нового рекорда будет известна в конце суток. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения