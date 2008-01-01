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В Подмосковье выпало три месячные нормы осадков

ИА "Метеоновости" / 10:07 Воскресенье, 31 мая



С начала мая на юге и востоке Подмосковья выпало почти три месячные нормы осадков. И в Москве сумма осадков приближается к трем месячным нормам. Причем "львиная" доля дождей (более 150%) пришлась на последние три дня весны.



Про такую ситуацию раньше говорили: "разверзлись хляби небесные".



Сильные дожди привели к росту уровне воды в реках Подмосковья, многие вышли на пойму, что случается крайне редко даже в период весеннего половодья. / meteonovosti.ru /



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