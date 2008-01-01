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В центре Красноярского края не стихают проливные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:32 Воскресенье, 31 мая



В субботу циклон, который располагался над востоком Ханты-Мансийского округа, своим атмосферным фронтом дотянулся до центра и юга Красноярского края. Здесь прошли дожди разной интенсивности и продолжительности, с грозами, выпало до 26 мм, в Хакасии до 21 мм, порывы ветра достигали 20 м/с.



В воскресенье, 31 мая, центр циклона переместится на среднее течение Енисея. Центр и юг Красноярского края будут находиться в зоне атмосферного фронта с волнами, которые и продолжит заливать сильными и очень сильными дождями, с грозами, не исключен град, западный ветер усилится в порывах 15-20 м/с, а местами и до 25 м/с.



Первый летний день улучшения погоды не обещает. Антициклон с центром над Архангельской областью, направляясь к юго-востоку своим гребнем оттеснит циклон в район Красноярска. 1 июня на юге центра, а также в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве сохранятся сильные и очень сильные дожди, с грозами, градом, западный ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с, в Хакасии и Тыве до 25 м/с.



Сильные дожди заметно снизят степень пожарной опасности, но на реках возможен подъем уровня воды, что может привести к подтоплениям. / meteonovosti.ru /



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