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Одесса в потоках дождя

ИА "Метеоновости" / 11:35 Воскресенье, 31 мая



От южных циклонов достается не только центральной России. И на юге Украины гремят грозы и принимаются ливни. За 28 мая в Одессе выпало 51 мм осадков, при месячной норме 35 мм. Улицы города превратились в реки.



В последний день весны по югу страны пройдет атмосферный фронт циклона, с центром над Карпатами, ожидается дождь от небольшого до умеренного. В результате за месяц на Одессу выпадет почти три месячной нормы осадков! / meteonovosti.ru /



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