Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Великобритания - страна рекордов
ИА "Метеоновости" / 12:11 Воскресенье, 31 мая
В Западной Европе уходящая весна ставит свои рекорды, где по количеству выпавших осадков, а где по количеству солнечных часов.
По данным Метеорологической службы Великобритании, за период наблюдений с 1929 года, весна нынешнего года выдалась самой солнечной. С 1 марта по 27 мая 2020 года было зафиксировано более 573 солнечных часов, предыдущий рекорд в 555,3 часа наблюдался в 1948 году. С начала наблюдений было зарегистрировано всего 9 случаев, когда в Великобритании фиксировалось более 500 часов солнечного света.
Еще один весенний рекорд Великобритания установила по количеству выпавших осадков в мае. Май-2020 выдался самым сухим за 124 года метеонаблюдений, которые ведутся с 1896 года, в среднем по Англии выпало менее 10 мм осадков.
Меньше всего осадков за уходящий месяц, 1,5 мм, пришлось на Нортгемптоншире - самое сухое графство на сегодняшний день.
Засушливый период наступил после самого влажного февраля нынешнего года за всю историю метеонаблюдений, когда на Великобританию обрушились ураганы. Они принесли ливни и ураганные ветры, в Англию и Уэльс наводнения. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения