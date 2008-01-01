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В Москве осенняя погода в начале лета..

ИА "Метеоновости" / 12:14 Воскресенье, 31 мая



Весна в Москве закончится ливнями, а лето начнется осенней прохладой. Погоду будет формировать тыловая часть циклона, С северо-восточным ветром станет поступать арктический воздух. На уровне 1,5 км температура воздуха понизится на 8-10 градусов и станет отрицательной.



При облачности и сильном ветре температура днем не превысит 14 градусов. Средняя за сутки температура воздуха окажется ниже нормы на 5-6 градусов и будет соответствовать середине сентября.



Лето, не начавшись, шагнет в осень. / meteonovosti.ru /



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