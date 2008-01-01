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Дальний Восток: рекордное тепло и проливные дожди

ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 31 мая



В минувшую субботу на юг Дальнего Востока вышел циклон, уроженец Китая. Он принес рекордное тепло, а вместе с ним и осадки разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром. Больше всего дождей перепало Приамурью, где налило до 29 мм.



Циклон, продвигаясь на восток, охватил своим теплым сектором не только южные районы, но и дотянулся до Сахалина, где и зафиксированы рекордно высокие температуры для 30 мая.



В Архаре (Амурская область) воздух разогрелся до 31.2, предыдущий рекорд 29.8 градуса наблюдался в далеком военном 1943 году. В Лермонтовке (Хабаровский край) обновился абсолютный максимум температуры, продержавшийся с 1975 года, новый составляет 29.7 градусов. В Южно-Сахалинске 30 мая столбик термометра поднялся до отметки 29.4 градуса, прежний рекорд 25.7 зафиксирован в 1957 году.



Лидером по рекордно высоким температурам стал Приморский край. В Дальнереченске 30 апреля воздух прогревался до 28.3, что выше прежнего на 0.4 градуса, почти что, семидесятилетней давности. В Тернее температура была еще выше, 33.3, предыдущий абсолютный максимум 31 градус наблюдался в 1996 году.







Сегодня, в последний весенний день, на юге Дальнего Востока будут продолжаться дожди, на севере Амурской области и Хабаровского края сильные, с грозами. В Приморском крае сильные дожди и грозы ожидаются во вторник, 2 июня. / meteonovosti.ru /



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