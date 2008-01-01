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Новости погоды
Весна в Москве завершилась тремя рекордами!
ИА "Метеоновости" / 22:05 Воскресенье, 31 мая
31 мая в Москве на ВДНХ выпало 34 мм дождя, что стало новым суточным рекордом против 22,5 мм в 1977 году.
В целом за месяц на ВДНХ выпало 159,9 мм, и это еще один рекорд! Прежний месячный рекорд составлял 131,7 мм и принадлежал 1933 году.
И весна 2020 года оказалась самой обильной на осадки, за сезон выпало 240,4 мм, после прежнего рекорда 2013 года с количеством 233 мм. / meteonovosti.ru /
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