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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Понедельник, 1 июня



Предстоящим днем Москва и Подмосковье по-прежнему будут подвластны влиянию южного циклона, и хотя его силы ослабевают, он добавит ещё немного влаги и не позволит "лету" в полной мере взяться за права.



По данным Метеобюро Москвы сегодня 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт кратковременный дождь. В дневные часы в столице будет не выше 12..14 градусов, а в Подмосковье 11..16. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений.



Метеопатические реакции и погод обусловленные обострения в такие погодные условия развиваются реже и даже если они появляются, они не резко выраженные.



Метеопатические реакции, симптомы общего недомогания, психоэмоционального напряжения могут отмечаться у наиболее метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, при вегетососудистой дистонии, мигрени и др.



Снизить негативное влияние внешних факторов помогут занятия спортом, физические упражнения, дыхательная гимнастика, контрастный душ и общие ванны с добавлением морской соли, концентрата хвойного экстракта, ароматических добавок, также препараты растительного происхождения улучшающие состояние нервной системы.



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