|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:10 Понедельник, 1 июня
Предстоящим днем Москва и Подмосковье по-прежнему будут подвластны влиянию южного циклона, и хотя его силы ослабевают, он добавит ещё немного влаги и не позволит "лету" в полной мере взяться за права.
По данным Метеобюро Москвы сегодня 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт кратковременный дождь. В дневные часы в столице будет не выше 12..14 градусов, а в Подмосковье 11..16. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений.
Метеопатические реакции и погод обусловленные обострения в такие погодные условия развиваются реже и даже если они появляются, они не резко выраженные.
Метеопатические реакции, симптомы общего недомогания, психоэмоционального напряжения могут отмечаться у наиболее метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, при вегетососудистой дистонии, мигрени и др.
Снизить негативное влияние внешних факторов помогут занятия спортом, физические упражнения, дыхательная гимнастика, контрастный душ и общие ванны с добавлением морской соли, концентрата хвойного экстракта, ароматических добавок, также препараты растительного происхождения улучшающие состояние нервной системы.
Магнитный фон спокойный / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.