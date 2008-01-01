|
|
|
Новости погоды
Дожди в округах Москвы в последние дни весны
ИА "Метеоновости" / 09:37 Понедельник, 1 июня
Последние 3 дня мая стали испытанием для городских служб города. Сильные дожди не оставили без внимания ни один округ.
Наибольшее количество небесной влаги обрушилось на Северо-восточный административный округ, где за этот период выпало 105 мм, или 2 месячные нормы. Чуть менее 100 мм дождя пришлось на Западный и Северо-западный округ. На востоке Москвы дожди были менее интенсивными, здесь за период 29-31 мая выпала только около 150% месячной нормы.
Больше 2 норм осадков выпало и в Зеленограде.
В среднем за месяц на территорию Москвы выпало 3 месячные нормы осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.