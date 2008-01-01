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Новости погоды


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Дожди снизят пожарную опасность в Казахстане


ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 1 июня

  В течение длительного времени Казахстан находится в поле повышенного атмосферного давления. Последствия при такой синоптической ситуации: рекордная жара и отсутствие осадков, что в свою очередь приводит к нарастанию степени пожарной опасности.

30 и 31 мая, в ряде населенных пунктов Казахстана обновились инструментальные наблюдения за погодой. Прежние рекорды температуры перекрывались на 4-6 градусов.

1 июня на западе и северо-западе Казахстана скажется влияние циклона, который местами и прольет дожди кратковременного характера с грозами. В отдельных районах страны сохранится порывистый ветер, на юге и юго-западе в зоне больших градиентов атмосферного давления возможна пыльная буря.

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В предстоящие сутки по территории Казахстана протянется атмосферный фронт с волнами, который отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, с грозами и порывистым ветром. Дожди освежат воздух, на короткое время собьют жару и снизят степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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