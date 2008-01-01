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Новости погоды


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Какую погоду обещают первые летние дни в Крыму?


ИА "Метеоновости" / 09:51 Понедельник, 1 июня

  В Симферополе вся третья декада мая была прохладной, да и в дождях недостатка не было. Только за прошедшие выходные в городе выпала почти половина месячной нормы осадков - 15 мм. А сумма за май составила 52 мм - в 1,5 раза больше, чем выпадает в этом месяце в среднем многолетнем. После теплой середины мая средняя суточная температура никак не выйдет в устойчивый режим климатического лета. Изменится ли погода в первые дни лета календарного?

На рабочей неделе существенного потепления не видно - задержавшийся над Украиной циклон будет этому препятствовать, к тому же обещает кратковременные дожди и грозы всю первую половину недели. Температура существенно не изменится - ночью +9..+14, днем +17..+22. Во второй половине недели отдельные дожди и грозы не исключаются, но антициклон над Черным морем сведет их вероятность к минимуму, температура начнет повышаться.

А вот по-настоящему теплая и даже жаркая погода может накрыть полуостров в следующие выходные, вместе с теплой воздушной массой с юго-запада. / meteonovosti.ru /
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