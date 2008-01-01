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Новости погоды


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Июнь в Москве - есть надежда на тепло!


ИА "Метеоновости" / 10:02 Понедельник, 1 июня

  По прогнозам синоптиков, температура в июне 2020 года в среднем ожидается близкой к норме, лишь первые дни месяца будут холодным.

О том, как часто погода в июне придерживается средних многолетних значений, говорит статистика. За весь период метеорологических наблюдений, проводимых за погодой в Москве с 1879 года, чаще всего этот месяц был холодным, то есть средняя месячная температура отставала от нормы на 1 градус и более. Таких случаев насчитывается 55. Число теплых июней, когда температура на 1 и более градус превышала норму, и нормальных, когда она не отклонялась от нее более, чем на градус, распределилось почти поровну; 44 и 41 случай соответственно.

За последние 20 лет первенец лета заметно потеплел. С 2000 года лишь четыре раза он испытывал москвичей холодами, в последний раз холодный июнь отмечался в 2017 году. В остальных случаях он был или теплый, или в пределах нормы.

Рекордно теплый июнь отмечался в 1998 году, когда средняя за месяц температура составила +21.4 градуса, что на 4.8 градусов выше обычных значений. Аномальными холодами огорчил москвичей июнь 1928 года. В нем средняя температура оказалась всего +12.7 градусов, что на 3.9 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -5
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейкерсфилд

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