Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Июнь в Москве - есть надежда на тепло!
ИА "Метеоновости" / 10:02 Понедельник, 1 июня
По прогнозам синоптиков, температура в июне 2020 года в среднем ожидается близкой к норме, лишь первые дни месяца будут холодным.
О том, как часто погода в июне придерживается средних многолетних значений, говорит статистика. За весь период метеорологических наблюдений, проводимых за погодой в Москве с 1879 года, чаще всего этот месяц был холодным, то есть средняя месячная температура отставала от нормы на 1 градус и более. Таких случаев насчитывается 55. Число теплых июней, когда температура на 1 и более градус превышала норму, и нормальных, когда она не отклонялась от нее более, чем на градус, распределилось почти поровну; 44 и 41 случай соответственно.
За последние 20 лет первенец лета заметно потеплел. С 2000 года лишь четыре раза он испытывал москвичей холодами, в последний раз холодный июнь отмечался в 2017 году. В остальных случаях он был или теплый, или в пределах нормы.
Рекордно теплый июнь отмечался в 1998 году, когда средняя за месяц температура составила +21.4 градуса, что на 4.8 градусов выше обычных значений. Аномальными холодами огорчил москвичей июнь 1928 года. В нем средняя температура оказалась всего +12.7 градусов, что на 3.9 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения