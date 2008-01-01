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Новости погоды


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Лето в Москве началось с пасмурной и дождливой погоды


ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 1 июня

  С началом календарного лета погода в Москве лишь немного улучшится. Дождей станет меньше, но плотная облачность лишит москвичей солнца, и температура воздуха в первых числах июня будет отставать от календаря почти на месяц.

Всю рабочую неделю погоду в столичном регионе будут определять циклоны, то южный, то западный. В начале недели Москва и область останутся в тылу южного циклона, а затем окажутся в передней части циклона с центром над Польшей. Оба циклона не оставят без "дождливого" внимания столичный регион, и кратковременные дожди станут приниматься каждый день. Самым дождливым может оказаться четверг, 4 июня. За первую неделю лета ожидается 20-30% месячной нормы осадков.

В теплых числах месяца ночью еще прохладно, не выше 9 градусов, и днем температура не превысит 15-17 градусов, что ниже нормы на 5-6 градусов. К выходным южный ветер принесет теплый воздух, ночью температура 7..12, днем 17..22. Но и это еще мало для июня! / meteonovosti.ru /
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