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Новости погоды


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Сильными дождями май завершился не только в центре России


ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 1 июня

  Не менее активный южный циклон обрушил сильные ливни на южные районы дальневосточного округа. В последний день мая его центр кружил над Амурской областью, где проявил себя сильными грозовыми дождями. Дожди сохранялись и в ночь на 1 июня. В центральных и южных районах Хабаровского края дожди были еще интенсивнее (от 30 до 35 мм) и также сопровождались грозами и усилением ветра до 20-25 м/с. Дождливая погода, сопровождаемая порывами ветра более 20 м/с, отмечалась в Приморье и на Сахалине.

Сегодня и 2 июня циклон сохранит неблагоприятную погоду в южных районах региона.

А к середине недели наступление готовит новый вихрь. Он набирает силу, смещаясь вдоль Амура по северным провинциям Китая. Уже 2 июня он проявит себя сильным дождем в южных районах Забайкальского края. А в дальнейшем - юг Амурской области, Хабаровского края и Приморье. Эту территорию вновь накроет волна дождей с грозами и усилением ветра.

А в Забайкальском крае и Амурской области, в тылу этого циклона холодная погода с заморозками в ночные часы до 0:-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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