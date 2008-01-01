Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Изменчивость погоды на юге Сибири в начале лета


ИА "Метеоновости" / 11:37 Понедельник, 1 июня

  Майская погода в большинстве районов Сибири забежала далеко вперед. Летние значения (25..30 градусов) дневная температура удерживала вплоть до последней пятидневки месяца. После чего резко похолодало.

Изменения в характер погоды внес обширный сибирский циклон. С его приходом похолодания сменяются потеплениями и наоборот. В последний майский день центр циклона занимал северные территории Восточной Сибири, а ее западная половина оказалась в тыловой части, которую вновь начал обживать холодный воздух. Прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось сильными дождями, местами прогремели грозы, ветер усиливался до 20 м/с. Так, в Кемеровской области выпало от 15 до 20 мм осадков, в Новосибирской от 5 до 10 мм. Температура вновь стала понижаться. В Новосибирске 31 мая было не выше +15 градусов.

По-летнему теплая погода удерживалась еще в Омской области и на Алтае, здесь дневная температура повышалась до 23:28 градусов. Но и эти районы в ближайшие дни накроет холодный воздух и к пятнице уже весь юг Сибири окажется в его власти. Среднесуточная температура будет на 4-6 градусов ниже многолетних значений. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вт.
2 июн.
+10
Ср.
3 июн.
+15
Чт.
4 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -5
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100