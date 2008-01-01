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Изменчивость погоды на юге Сибири в начале лета

ИА "Метеоновости" / 11:37 Понедельник, 1 июня



Майская погода в большинстве районов Сибири забежала далеко вперед. Летние значения (25..30 градусов) дневная температура удерживала вплоть до последней пятидневки месяца. После чего резко похолодало.



Изменения в характер погоды внес обширный сибирский циклон. С его приходом похолодания сменяются потеплениями и наоборот. В последний майский день центр циклона занимал северные территории Восточной Сибири, а ее западная половина оказалась в тыловой части, которую вновь начал обживать холодный воздух. Прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось сильными дождями, местами прогремели грозы, ветер усиливался до 20 м/с. Так, в Кемеровской области выпало от 15 до 20 мм осадков, в Новосибирской от 5 до 10 мм. Температура вновь стала понижаться. В Новосибирске 31 мая было не выше +15 градусов.



По-летнему теплая погода удерживалась еще в Омской области и на Алтае, здесь дневная температура повышалась до 23:28 градусов. Но и эти районы в ближайшие дни накроет холодный воздух и к пятнице уже весь юг Сибири окажется в его власти. Среднесуточная температура будет на 4-6 градусов ниже многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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