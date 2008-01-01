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Погодные итоги мая в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 1 июня



Средняя месячная температура воздуха за май 2020 года оказалась в среднем на 1,5 градуса ниже нормы.



Самая высокая температура воздуха наблюдалась на востоке Подмосковья, 30 мая воздух здесь прогрелся до 28,2 градуса. На севере Подмосковья максимальная температура была в Клину, 24,0 градуса 3 мая.



В Серпухове месячная сумма осадков составила 140 мм, или 300% месячной нормы. В Дмитрове за май выпало 160 мм, или 280% месячной нормы, но это не стало рекордом, в 2013 году здесь выпало 166,1 мм. В Коломне выпало 90 мм ( 200% нормы) и здесь рекорд остался за 2013 годом.



Меньше дождя в мае было в Черустях, 61,3 мм (128% месячной нормы).



Май 2020 года оказался самым "мокрым" не на всей территории столичного региона.



Весна 2020 года по температуре оказалась в среднем на градус теплее нормы. / meteonovosti.ru /



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