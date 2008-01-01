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В Хабаровске температура немного не дотянула до +30

ИА "Метеоновости" / 13:15 Понедельник, 1 июня



Несмотря на неустойчивость погоды в Хабаровском крае, в среднем месяц оказался теплее обычного на 2 градуса, а в последние дни и вовсе порадовал летней жарой. Максимальная температура в столице края немного не дотянула до тридцатиградусной отметки, и 30 и 31 мая повысилась до +29.7 градусов. Эти дни стали самыми теплыми в течение мая этого года. И если 30 мая рекорд 1975 года со значением +30 градусов устоял, то 31 мая заветная планка была преодолена. До этого самым теплым последний день мая отмечался в 1992 году (+29.3).



Рекордных значений достигла температура и в других городах Дальнего Востока. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Южно-Сахалинске, он составил +26,6 (предыдущий рекорд, 24,7 градусов, удерживался с 1949 года) и в Южно-Курильске, где потеплело до +22.2 (предыдущий максимум со значением +19.7 отмечался в 1980 году). Такие значения температуры превышают норму на 8-9 градусов. Но уже на текущей неделе она приблизится к обычным для этого времени года значениям. / meteonovosti.ru /



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