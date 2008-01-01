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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:55 Вторник, 2 июня
Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов .
Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха составит 13..15 градусов в столице и 12..17 по области. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня около 60%.
В Москве и области основным неблагоприятным фактором будет рост атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов. Это относится как к гипертоникам, так и гипотоникам, а также с неустойчивым собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, "скачки артериального давления".
Холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже многолетних значений на 3-4 градуса, может провоцировать обострения у людей, страдающих хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Геомагнитный фон 2 июня прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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