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Новости погоды


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2 июня в истории погодыв Москве


ИА "Метеоновости" / 09:51 Вторник, 2 июня

  Пока июньская погода неласково проявляет себя по отношению к москвичам. Сегодня температура воздуха вновь ожидается на 5 градусов ниже нормы, и время от времени будут приниматься дожди. Но по-летнему тепло бывает в начале июня нередко, а случаются и жаркие деньки. Так в 1986 году 2 июня максимальная температура перешагнула тридцатиградусный рубеж, остановившись у отметки +30.5 градусов, что стало суточным рекордом. Самая высокая температура месяца отмечалась в далеком 1901 году 21 июня и составила +34.7 градусов.

Заморозки в июне бывают довольно редко (2-4 раза в 10 лет). Самые поздние заморозки отмечались 8-12 июня (на юге области 4-5 июня, на востоке области - около середины месяца). 2 июня самым холодным был в 1881 году, когда под утро температура понизилась до -1.8 градусов, что стало суточным рекордом. А рекордное количество осадков в этот день, 33.5 мм наблюдалось в 1989 году. / meteonovosti.ru /
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