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Новости погоды


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Тропический циклон в Аравийском море


ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 2 июня

  1 июня 2020 года в Аравийском море, вблизи восточного побережья Индии, возникла тропическая депрессия, которая 2 июня развилась до стадии сильного тропического шторма.

Усиливаясь над теплой поверхностью моря (температура воды 30-31 градус) шторм будет перемещаться на север, 3 июля он опасно приблизится к западному побережью Индии, скорость ветра достигнем 50м/с. Циклон сильными дождями и ветром обрушится на сушу, ливни ожидаются и в Мумбаи (Бомбей). / meteonovosti.ru /
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