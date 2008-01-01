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Новости погоды


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В конце недели в Санкт-Петербург "приедет" лето


ИА "Метеоновости" / 09:57 Вторник, 2 июня

  Пока Первопрестольную заливало дождями тропической интенсивности, Северная столица купалась в солнечных лучах. Однако антициклон, распространившийся на Скандинавию в минувшие выходные, принес заметное понижение температуры - по его восточной периферии в Ленинградскую область проник арктический воздух. Ночи стали холодными, местами столбики термометров приблизились к нулевой отметке. А в поселке Сосново, расположенном севернее Санкт-Петербурга, в первый летний день отмечены заморозки до -0,6 градуса.

Антициклон не стоит на месте, а медленно плывет в восточном направлении. Уже сегодня днем его центр окажется над югом Архангельской области. Это значит, что в Ленинградской области холодный северный процесс сменится более теплым юго-восточным, угроза заморозков минует. Во второй половине недели влияние на погоду начнет оказывать обширный циклон над Европой. В Санкт-Петербурге временами возможен дождь, но к выходным в теплом секторе циклона распогодится и температура начнет расти: ночью +10..+15, днем +22..+25. / meteonovosti.ru /
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