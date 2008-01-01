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Новости погоды


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1 июня в Москве - на редкость холодно


ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 2 июня

  В первый день лета погода в Москве оказалась пасмурной, дождливой и холодной. Средняя суточная температура воздуха оказалась на 6 градусов ниже нормы. За сутки выпало 5 мм осадков, при норме месяца 75 мм.

Такая облачная и холодная погода в начале лета случается раз в 12 лет. Похожая погода в Москве была в 1965 году, ночь минимальная температура 6,2 градуса, днем 9,3 градуса и тоже шел дождь. 2 июня погоду в столичном регионе стал определять южный циклон, за период 2-4 июня в Москве выпало 32 мм осадков.

В ближайшие сутки погоду в столичном регионе будет тоже определять южный циклон, с которым может выпасть более 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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