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Новости погоды


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Заморозки прочно обосновались в Иркутской области


ИА "Метеоновости" / 11:36 Вторник, 2 июня

  В течение длительного времени Иркутская область находится в поле повышенного атмосферного давления, которое формирует антициклон. По его восточной периферии опускается холодный воздух, облаков практически нет, поэтому в ночные и ранние утренние часы происходит интенсивное выхолаживание. В Иркутской области почти ежедневно фиксируются заморозки, их интенсивность варьируется от -3 до -5 градусов.

Накануне Иркутскую область пересекал атмосферный фронт, который и отметился сильным дождем с грозой, местами выпало до 27 мм.

Но уже 2 июня, восстановится господство антициклона. И в ночь на 3 сентября в северных и верхнеленских районах Иркутской области снова заморозки до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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