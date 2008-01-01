Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Черноземье ливни, грозы, град..


ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 2 июня

  1 июня циклон с центром над Украиной наибольшую активность проявил в Черноземье: повсюду гремели грозы и принимались дожди, местами с градом, в Белгородской области отмечались шквалистые усиления ветра. В Новом Осколе и Белгороде за день выпало 12 мм осадков. Дожди прошли и в Воронежской области: за день 1 июня и ночь 2 июня на Воронеж вылилось 22 мм осадков, почти треть месячной нормы.

И на этом "мокрая" эпопея в Черноземье не закончится, 3 июня днем на юге Черноземью дожди, мессами сильные с грозами и градом. За первую пятидневку июня здесь может выпасть более половины месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Ср.
3 июн.
+16
Чт.
4 июн.
+21
Пт.
5 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -3
Сантьяго-дель-Эстеро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100