|
|
|
Новости погоды
На Черноземье ливни, грозы, град..
ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 2 июня
1 июня циклон с центром над Украиной наибольшую активность проявил в Черноземье: повсюду гремели грозы и принимались дожди, местами с градом, в Белгородской области отмечались шквалистые усиления ветра. В Новом Осколе и Белгороде за день выпало 12 мм осадков. Дожди прошли и в Воронежской области: за день 1 июня и ночь 2 июня на Воронеж вылилось 22 мм осадков, почти треть месячной нормы.
И на этом "мокрая" эпопея в Черноземье не закончится, 3 июня днем на юге Черноземью дожди, мессами сильные с грозами и градом. За первую пятидневку июня здесь может выпасть более половины месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.