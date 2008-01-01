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На Черноземье ливни, грозы, град..

ИА "Метеоновости" / 11:59 Вторник, 2 июня



1 июня циклон с центром над Украиной наибольшую активность проявил в Черноземье: повсюду гремели грозы и принимались дожди, местами с градом, в Белгородской области отмечались шквалистые усиления ветра. В Новом Осколе и Белгороде за день выпало 12 мм осадков. Дожди прошли и в Воронежской области: за день 1 июня и ночь 2 июня на Воронеж вылилось 22 мм осадков, почти треть месячной нормы.



И на этом "мокрая" эпопея в Черноземье не закончится, 3 июня днем на юге Черноземью дожди, мессами сильные с грозами и градом. За первую пятидневку июня здесь может выпасть более половины месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /



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