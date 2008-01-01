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Среднее Поволжье: погода на любой вкус
ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 2 июня
Циклон, сформировавшийся на атмосферном фронте, с юго-востока Черного моря, поднимется к северо-востоку. Основной удар он нанесет сегодня 2 июня по Саратовской области. Здесь дожди ливневого характера, грозы, ветер будет усиливаться в порывах 15-20 м/с.
Атмосферные фронты циклона заденут и Самарскую область, где дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозой и порывистым ветром.
В середине недели север Приволжского округа будет находиться на южной периферии антициклона. При малооблачной погоде, в ночные и ранние утренние часы воздух прихватит заморозок до -3 градусов.
На юге округа, в Башкирии и Оренбургской области, в теплом секторе южного циклона, осадков не ожидается, а в сочетании с довольно высокой температурой сохранится высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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