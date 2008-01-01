

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Среднее Поволжье: погода на любой вкус

ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 2 июня



Циклон, сформировавшийся на атмосферном фронте, с юго-востока Черного моря, поднимется к северо-востоку. Основной удар он нанесет сегодня 2 июня по Саратовской области. Здесь дожди ливневого характера, грозы, ветер будет усиливаться в порывах 15-20 м/с.



Атмосферные фронты циклона заденут и Самарскую область, где дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозой и порывистым ветром.



В середине недели север Приволжского округа будет находиться на южной периферии антициклона. При малооблачной погоде, в ночные и ранние утренние часы воздух прихватит заморозок до -3 градусов.



На юге округа, в Башкирии и Оренбургской области, в теплом секторе южного циклона, осадков не ожидается, а в сочетании с довольно высокой температурой сохранится высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



