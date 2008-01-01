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Новости погоды


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На Приморье надвигается штормовой циклон


ИА "Метеоновости" / 13:23 Вторник, 2 июня

  Южные районы Дальнего Востока заполонили циклоны. Вот и накануне, один из их плеяды, отметился сильными дождями с грозами в Бурятии, где выпало до 19 мм, в Хабаровском крае до 24мм, в Приморье до 35 мм.

Сегодня, 2 июня, характер погоды существенно не изменится, продолжаться дожди разной интенсивности и продолжительности, с грозами и порывистым ветром.

Эти дожди в Приморье лишь прелюдия, перед ненастьем. Во второй половине недели на южные районы Дальнего Востока выйдет новый активный атмосферный вихрь, а вместе с ним и зона проливных дождей с грозами и сильным ветром.

Основной удар циклона примет на себя Приморский край. Начиная с южных районов с последующим распространением на всю территорию, ожидается сильный дождь, по предварительным расчетам местных синоптиков, за 12 часов и менее может выпасть от 15 до 40 мм; 4 июня в центральных и восточных районах края очень сильный дождь и за 12 часов может налить более 50 мм; прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. В связи с такой ситуацией на реках Приморья ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, на реках бассейна Уссури (центральные районы края), возможны подтопления пониженных территорий. / meteonovosti.ru /
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