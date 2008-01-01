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Пути снижения потерь метеоданных с борта воздушных судов

ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 2 июня



Как сообщает Европейский Центр Среднесрочных Прогнозов Погоды (ECMWF) cкоординированные меры с участием национальных метеорологических служб и частных компаний помогают смягчить неблагоприятные последствия продолжающейся потери в связи с пандемией COVID-19 результатов наблюдений с помощью воздушных судов для прогнозов погоды - число сообщений сократилось примерно на 75%.



К счастью, космические агентства продолжают предоставлять полные наборы спутниковых наблюдений. Они по-прежнему являются наиболее важными наблюдениями, и их наличие обеспечило отсутствие серьезных последствий от потери наблюдений.



Другие меры в связи с сокращением числа наблюдений включают использование ранее не использовавшихся авиационных наблюдений; увеличение числа запусков радиозондов и использование дополнительных спутниковых данных.



В качестве примера успешного сотрудничества с частным сектором можно назвать компании FLYHT и Spire - предоставление дополнительных наблюдений на основе воздушных судов и спутниковых данных в радиотени, соответственно.Эксперимент проведенный в ECMWF в 2019 году, показал, что удаление всех данных о самолетах оказывает наибольшее влияние на высотах 10-12 км. Здесь 12-часовые прогнозы ветра и температуры стали примерно на 10% хуже.У земли 3 и 4-дневные прогнозы среднего давления на уровне моря ухудшились в среднем примерно на 3%. EUMETNET играет ключевую роль в координации мер реагирования на потерю данных среди своих членов.Некоторык из них увеличили частоту запусков радиозондов, ECMWF изучает возможность использования данных падающих радиозондов (после взрыва баллона.В 2019 году ECMWF приступила к ассимиляции данных с нескольких важных приборов на борту спутника EUMETSAT Metop-C. / meteonovosti.ru /



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