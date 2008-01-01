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"AMANDA" меняет океаны
ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 2 июня
30 мая в Тихом океане сформировалась тропическая депрессия, которая 31 мая достигла стадии шторма и получила название "AMANDA".
Больше всего от тропического шторма пострадали Сальвадор и Гватемала, скорость ветра местами достигала 120 км/час. Не обошлось без жертв. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни.
"AMANDA", как двуликий Янус, поменяла "место жительства" и сегодня, 2 июня она уже находится в Атлантическом океане, в статусе тропической депрессии. Располагается в районе полуострова Юкатан, и существует вероятность того, что она выйдет в Мексиканский залив. Специалисты считают, что бывший тропический шторм может вновь усилиться и получить новое имя. / meteonovosti.ru /
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