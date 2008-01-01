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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Среда, 3 июня

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов приподнимающихся с юга-востока. Ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами сильный. Возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

После весны, с частым, иногда с резкими колебаниями погодных факторов, жители столицы ждали теплой и солнечной погоды. Но начало июня оказалось холодным, преимущественно облачным и дождливым. Такие погодные условия по медицинской оценке являются дискомфортными, с раздражающим влиянием на организм, которое у метеозависимых людей может усугубляться и длительным влиянием стресса и психоэмоционального напряжения.

Метеочувствительные лица с воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями, и особенно лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, могут отмечать ухудшение общего состояния и симптомы обострения. Уменьшить выраженность метеопатических и психоэмоциональных реакций, астенических состояний помогут, прежде всего, прием рекомендованных врачом в этих случаях лекарственных препаратов, использовать общеукрепляющих и закаливающих процедур. / meteonovosti.ru /
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