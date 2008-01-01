

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве вновь идет на рекорд по дождям!

ИА "Метеоновости" / 09:17 Среда, 3 июня







Днем 3 июня столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а ночью 4 июня в ложбине с Каспия сформируется частный циклон - причина ливней в Москве и области.



Самые интенсивны осадки ожидаются в ночь на 4 июня, до 30 мм. В Москве за сутки 4 июня сумма осадков приблизится к рекорду.



В этот день рекордное количество осадков, 43,8 мм, выпадало в 1947 году. В текущем столетии 4 июня самый сильный дождь прошел в 2008 году с количеством осадков 11 мм.



Рекорд 21 века по количеству осадков за 4 июня Москве беспечен!! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



