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Новости погоды


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Погода в Москве вновь идет на рекорд по дождям!


ИА "Метеоновости" / 09:17 Среда, 3 июня

  Не успела Москва просохнуть от майских дождей, как природа готовит новую порцию сильных осадков. За 3 и 4 июня в столичном регионе может выпасть до 50 мм, две трети месячной нормы осадков! Вновь возможны подтопления!

Днем 3 июня столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а ночью 4 июня в ложбине с Каспия сформируется частный циклон - причина ливней в Москве и области.

Самые интенсивны осадки ожидаются в ночь на 4 июня, до 30 мм. В Москве за сутки 4 июня сумма осадков приблизится к рекорду.

В этот день рекордное количество осадков, 43,8 мм, выпадало в 1947 году. В текущем столетии 4 июня самый сильный дождь прошел в 2008 году с количеством осадков 11 мм.

Рекорд 21 века по количеству осадков за 4 июня Москве беспечен!! / meteonovosti.ru /
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