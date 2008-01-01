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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:41 Среда, 3 июня



Погода в столичном регионе далеко не летняя: холодно и с дождями, которые можно отнести к осенним, затяжным, а не летним. Небо затянуто плотной облачностью, и солнце не может пробиться, а значит, на тепло надежды нет.



А вот в прошлом веке, 3 июня 1921 года, в Москве было очень жарко, 31.4 градуса, что и стало абсолютным максимумом суток. В 1916 году в ранние утренние часы, в условиях антициклона, при малооблачной погоде воздух прихватил легкий заморозок до -0.2 градусов, и с тех пор в этот день холоднее не было. В 1976 году в этот день столица утонула в дождях, вылилось 43.3 мм, 60% от месячной нормы, которая составляет 75 мм.



В прошлом, 2019 году, 3 июня было тепло, ночью 14, днем 21.5 градуса, среднесуточная температура превысила многолетние значения почти на 2 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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