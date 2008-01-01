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Новости погоды


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В мае в городах Украины выпало по 2-3 нормы осадков


ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 3 июня

  Высокий малоподвижный циклон над Украиной пока не дает лету проявить себя в полной мере. В центральных областях Европейской территории России, где сохраняется прохладная или холодная погода, местами отмечаются грозы, ливни со шквалистым усилением ветра и градом. Что же говорить о самой Украине, над которой циклон кружит уже около недели?

Здесь дождей выпало еще больше. Во многих городах майские нормы осадков превышены в 2-3 раза (Киев, Чернигов, Харьков, Ровно, Полтава, Одесса, Мариуполь и другие). В Конотоп май принес 187 мм осадков - почти четыре месячные нормы. А в первых числах июня в некоторых районах на западе столбики термометров днем не смогли преодолеть даже отметку +10.

Надоевший циклон доживает последние дни, а значит и масштаб, и интенсивность дождей и гроз пойдет на спад. Более того, уже в конце недели на Украину придет долгожданное лето, температура повысился до +23..+26, на юге - до +29. / meteonovosti.ru /
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